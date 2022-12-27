Yürek Çıkmazı CANLI izle! Yürek Çıkmazı 8. yeni bölüm izle! 27 Aralık Yürek Çıkmazı 8. full HD canlı izleme linki!

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YÜREK ÇIKMAZI CANLI İZLE

Yürek Çıkmazı canlı yeni bölüm izlemek isteyenler Yürek Çıkmazı dizisinin 8. bölümünün nasıl izlenebileceği hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirler.

YÜREK ÇIKMAZI İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1'de yayınlanmaktadır. Yürek Çıkmazı dizisini TRT 1'den veya resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Yılmaz, savcının karşısına çıkmadan önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Tutuklanmasını umarken kendini hastanede, babasının iyileşmesini beklerken bulan Halil, öfkeyle acıma duyguları arasında kalır. Öte yandan Zeynep'le daha da yakınlaşırlar. Bu durum Funda'nın ikiliyi kıskanmasına sebep olur. İntikam almak için Caner'e bir işbirliği teklif eder. Böylece Caner'in de aradığı fırsat ayağına gelmiş olur. Bu sayede Zeynep'i Halil'den uzaklaştırabilecektir. Planın bir parçası olarak Zeynep'e Soso'da bir doğum günü partisi düzenler. Gecenin sonunda verdiği hediye ise Halil'le Zeynep'i geri dönülmez bir noktaya taşır. Tüm bunlar olurken davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir tanık ortaya çıkar.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dosyanın kapanmasıyla birlikte yaptığının yanına kar kalacağını düşünen Yılmaz'ın sevinci Cennet'in sesini duyduğu anda kâbusa dönüşür. Yıllarca susan, gördüğü şiddete sessiz kalan kadın, evlenirken kocasına verdiği sözden caymış ve Yılmaz'ın tabiriyle "ölüme yatmadan önce her yere adeta mayın döşemiştir". Öte yandan Birsen'in itirafı Halil'in öfkesini daha da alevlendirir. Ama ipleri koparan annesinin öldüğü gün ona bıraktığı mesaj olur. Çocukluğu boyunca; sesini duyurmaya, babasının üstlerine kapattığı kapıları açtırmaya çalışan Halil bu sefer eşikte duran korkunç adamı yıkıp geçmeye kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacaktır.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI

Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi isimler yer alıyor.