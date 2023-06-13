Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı canlı izle! TRT 1 Yürek Çıkmazı 28. bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak?

YÜREK ÇIKMAZI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Yürek Çıkmazı dizisini TRT 1'den veya TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçer. Sonunda Yılmaz'ı yaptığı kötülüklerle yüzleştireceklerdir. Peki Yılmaz günahlarını kabul edecek midir yoksa nefretle inkar etmeye devam edecek midir? Yılmaz'ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söylerler. "Mahkemede gerçek suçlarını itiraf edeceksin, anneme, Solmaz ablaya yaptıklarını anlatırsan Kader abla ortaya çıkacak. Daha az ceza alacaksın, bir gün hapisten çıkma ihtimalin bile olacak. Yok itiraf etmezsen Kader ablayı öldürmekten ömür boyu hapis yatacaksın." Kötüler intikam için yaşar iyiler adalet için.. Yılmaz içine sıkıştığı bu durumdan kurtulmak için her yolu dener. Bu beladan kurtulacak ve Halil'in canına okuyacaktır. Tek kurtarıcısı da Feride'dir. Feride mahkemeye çıkıp "Kader yaşıyor" derse Yılmaz kurtulacaktır. Ama Feride tanıdığı Feride değildir artık.. Yılmaz şeytanca planlarla kızının aklını çelmeye çalışır. Bu sırada ölümcül hastalığının pençesinde olan Kader kötüleşir. Onun bu durumunu fark eden Halil, Kader'i hastaneye götürmek konusunda bir an olsun bile tereddüt etmez. Kader ablasının bir gün dahi olsa fazla yaşaması, Yılmaz'ın ömür boyu hapis yapmasından çok daha değerlidir. Yılmaz'ın gerçek suçlarını mahkemede itiraf edeceği süreçte hastalığı ağırlaşan Kader'in yaşadığı ortaya çıkacak mıdır?

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz'a, bana Halil'i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar. Birsen, Feride'yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride'nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır. Halil ise Ali Fuat'ın masumiyetini kanıtlayan görüntüyü ne olursa olsun Saba'dan alacaktır; ama Saba'nın ondan yapmasını istediği şey çok risklidir. Zeynep sevdiği adamın bu riski almasını istemese de Halil'in fikrini değiştiremez. Diğer taraftan Cem, Yılmaz'ın tutuksuz yargılanmasını sağlayacak kanıtın ne olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür. Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader'in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? "Kader yaşıyor" deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek