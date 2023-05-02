Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı canlı izle! TRT 1 Yürek Çıkmazı 22. bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak?

YÜREK ÇIKMAZI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar. Seray'ı dershaneden bir erkek arkadaşıyla gören Yılmaz sinirden deliye döner. Namusunu ayaklar altına aldığını iddia ederek torununu evlendirme kararı alır. Birsen büyük bir yol ayrımına gelir, babası, Seray'a da aynı kaderi yaşatmak üzeredir. Caner, sırf Halil'in canını yakmak için Armağan'la iş birliği yaparak Zeynep'e yakınlaşmaya çalışır. Fakat Halil buna asla izin vermeyecektir. Yılmaz oğluna verdiği sözü tutup

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın yarattığı kargaşadan istifade eden Cem, Ali Fuat'ın cinayeti kendisine itiraf ettiği yalanını sürdürür. "Baban anneni öldürdü, sana söyleyemedik kızım" lafının altını yalanlarla doldurur. Sırf Zeynep'i kaybetmemek için. Ama Zeynep ne olursa olsun Halil'le konuşmadan kimseye inanmayacaktır, ailesine bile. Halil, Cem'in ustaca söylediği yalanlardan dolayı, Zeynep'in içinde ufak da olsa bir şüphe kalsın istemiyordur Ali Fuat hakkında. Tüm dengeleri alt üst edecek bir karar verir Halil, Yılmaz ve Cem'in haklı olduğunu söyler Zeynep'e. Zeynep, büyük aşkı Halil'e dahi inanmak istemez. Halil, canından çok sevdiği Zeynep'i bile isteye kendisinden uzaklaştırır. Bir süredir aklında olan ama yapmaya cesaret edemediği tehlikeli işe girişerek Ali Fuat'ın asıl vasiyetini yerine getirecektir çünkü. Tanıdığı en iyi baba olan Ali Fuat'ın katil olmadığını kanıtlayacaktır. Yılmaz'ın ve de özelikle Cem'in söylediği yalanlar ve iftiralar planı için hayra dönüşmüştür nerdeyse. Sevdikleri kızsa da nasıl yaparsın dese de günü gelene kadar gerçeği saklayacaktır Halil, özelikle Zeynep'ten. Sefer Göreli'yle yakınlaşacaktır Ali Fuat'ın masum olduğunun kanıtı ondadır çünkü. Göreli Ailesi Ali Fuat'ın bir kızı olduğunu asla öğrenmemelidir. Biricik aşkı Zeynep zarar görmesin diye gerçeği ondan saklaması çok önemlidir. Yılmaz, yıldırım nikahı kıyarak Kader'le evlenir. Birsen ve Feride bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Kader, Yılmaz'ı bitirecek planı için Cennet'in kızlarını da karşısına almaktan çekinmez. Böylece Kader ve Birsen arasında evde soğuk bir savaş başlamış olur. Yılmaz'ın bu son yaptığı kötülük ile tüm gemileri yakan Halil onun sonunu getireceğine yemin eder. Cennet'in mezarının başında büyük bir hesaplaşma yaşanır baba oğul arasında. Bu hesaplaşma Yılmaz'ın Halil'in gözleri önünde can çekişmesiyle sonuçlanacaktır...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek