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Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı canlı izle! TRT 1 Yürek Çıkmazı 2. bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak?

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YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek