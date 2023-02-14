Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı bugün var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT1'in yayın akışında Yürek Çıkmazı dizisini göremeyen kullanıcılar, Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Yürek Çıkmazı bugün var mı, yok mu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI BUGÜN VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. TRT 1'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.