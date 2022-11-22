Yürek Çıkmazı bugün var mı? Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı? Yürek Çıkmazı bu hafta var mı?
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2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı bugün var mı? Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı? Yürek Çıkmazı bu hafta var mı? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Yürek Çıkmazı var mı, yok mu? Yanıtı...
Yürek Çıkmazı bugün var mı? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Yürek Çıkmazı bugün var mı? Bu akşam Yürek Çıkmazı var mı? Yürek Çıkmazı bu hafta var mı? Yürek Çıkmazı dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Yürek Çıkmazı var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...
Yürek Çıkmazı bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bu akşam Yürek Çıkmazı dizisi geç ve özetsiz olarak başlayacak.
Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
"Belamı senden bulacağım ben!"
#YürekÇıkmazı 4. bölüm 2. fragmanı yayında.??
Özetsiz yeni bölümümüzle 22 Kasım Salı 21.00'de @trt1'deyiz.
22 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:
- 02:35 Hayallerinin Peşinde
- 02:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:20 Benim Adım Melek
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:00 Arjantin - Suudi Arabistan
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Danimarka - Tunus
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Meksika - Polonya
- 21:00 Yürek Çıkmazı
Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.
- Ayça Bingöl
- Alp Navruz
- İrem Helvacıoğlu
- Mesut Akusta
- Dilara Aksüyek
- Bihter Dinçel
- Cemal Toktaş
- Erhan Alpay
- Güler Ökten
- Rozet Hubeş
- Timur Ölkebaş Mehmet
- Eylül Ersöz Seray
- İlayda Ildır
- Alp Akar
- Ertuğrul Postoğlu
- Hasan Şahintürk
- Özlem Ulukan
- İrem Yüksel
- Asel Tekin
- İlkim Sağlam
- Kayra Şenocak