TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam yeni bölüm yok mu? İşte detaylar...

Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı bu akşam var mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm ne zaman? Yürek Çıkmazı bu akşam yeni bölüm yok mu? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Annesine ve kardeşlerine yaşatılan şiddeti görmeyi reddeden Feride, Cennet'in ona bıraktığı kanlı yemeniyle birlikte çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onu müstakil bir eve getirir. Öte yandan dosyanın delil yetersizliğinden kapanacağını öğrenen Halil, kardeşleriyle bir kez daha konuşmak ister. Üçkardeş yıllar önce Yılmaz'dan kaçarak saklandıkları evde buluşur. Burada yaşadıkları iki gün, dördünün de geleceğini belirlemiş ve hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmamıştır. Herkesin eteğindeki taşları döktüğü bir hesaplaşma yaşanırken, Feride yıllar önceki gibi geleceklerini belirleyen bir karar verir.

YÜREK ÇIKMAZI BU AKŞAM VAR MI?

Yürek Çıkmazı dizisi her Salı TRT1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Dizinin sevenleri yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyince yeni bölüm yok mu? sorusunu araştırmaya başladı. Yürek Çıkmazı dizisi özet bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölüm yayınlanacaktır.