Ekranların yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Birsen geliyor. Peki, Yürek Çıkmazı Birsen kimdir? Yürek Çıkmazı Birsen gerçekte kim, ismi nedir? Bihter Dinçel kimdir, kaç yaşında, nereli? Yürek Çıkmazı Birsen karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

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Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı Birsen kimdir, kim canlandırıyor? Yürek Çıkmazı Birsen gerçekte kim, ismi nedir? Bihter Dinçel kaç yaşında, nereli?

YÜREK ÇIKMAZI BİRSEN KİMDİR? BİRSEN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Birsen karakterini "Bihter Dinçel" canlandırmaktadır.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR?

Bihter Özdemir Dinçel (d. 3 Mart 1982, Diyarbakır), Türk dizi ve tiyatro oyuncusu, yazar.

Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir. Ülkü Erakalın'ın yazıp yönettiği Dudaktan Kalbe isimli dizide oynamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda 5 yıl boyunca görev yapmıştır. Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol almıştır. "Ayna Ayna" İzmir ve İstanbul'da çok kez sahnelenmiştir.

2007 yılında Avrupa Yakası'nda Zeynep rolünü oynayan Bihter Özdemir, 2008 yılının Haziran ayında oyuncu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlanan Özdemir'in iki de reklam filmi çalışması bulunmaktadır (İstikbal Mobilya ve Fortis Bank).

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Nazan karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında Yağmur Ali adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Televizyon ekranlarında ve tiyatro perdesi önünde izleyici ile buluşmaya devam etmektedir.