TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nın oyuncuları merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan Ali Fuat karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı Ali Fuat kimdir? Ali Fuat Göreli gerçekte kim, adı ne? Yürek Çıkmazı Ali Fuat karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu'un yer aldığı Yürek Çıkmazı, TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Yürek Çıkmazı dizisinin karakterlerinden Ali Fuat Göreli, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı Ali Fuat karakteri merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı Ali Fuat kimdir? Ali Fuat Göreli gerçekte kim, adı ne? Yürek Çıkmazı Ali Fuat karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI ALİ FUAT GÖRELİ KİMDİR?

Yürek Çıkmazı dizisinde Ali Fuat Göreli karakterini Mehmet Aslantuğ canlandırmaktadır.