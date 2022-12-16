Yürek Çıkmazı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7.bölüm fragmanı izle!

nemli isimlerin başrollerde olduğu Yürek Çıkmazı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yürek Çıkmazı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 7. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yürek Çıkmazı dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir? 7. Fragmanı nasıl izlenir! Yürek Çıkmazı dizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

YÜREK ÇIKAZI DİZİSİNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yürek Çıkmazı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı. Dizi, tek başına bir kadının çocukları ile hayattaki mücadelesini ele alıyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Halil'i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen'i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır. Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder. Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner'i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür. Ancak asıl büyük sır, Cennet'in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.