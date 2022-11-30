Yürek Çıkmazı 6.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı mı? 6.bölüm fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yürek Çıkmazı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 6.bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Yürek Çıkmazı dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir? 6. Fragmanı nasıl izlenir! Yürek Çıkmazı dizisininoyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
Atike Hınçlıer'in ''Yürek Çıkmazı'' romanından uyarlanan dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve hayata çocuklarıyla birlikte dört elle sarılmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini anlatıyor.
Yürek Çıkmazı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor