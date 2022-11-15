TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yürek Çıkmazı dizisinin 4.bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmaz yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragman izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yürek Çıkmazı 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmaz yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hayattayken kaderine razı olan Cennet'in bir mektup bırakarak ölümünden kocasını sorumlu tutması, herkesi şoke eder. Ama en büyük şaşkınlığı ve hayal kırıklığını Yılmaz yaşar. Karı koca arasında yaşananlar mahremdir ve bunları ifşa etmek ona göre ihanetin en büyüğüdür. Zeynep'in amacı ise mektupta yazılanları doğrulayacak birini bulmaktır. Bu yüzden Birsen, Feride ve Halil'in peşine düşer. İlk ulaştığı kişi Birsen olur, bunun haberini alan Yılmaz için Birsen'i her daim elinin altında tutmak şart olmuştur. Feride zaten babasının tarafındadır. Geriye bir tek Halil kalmıştır. Ancak onu bulmak Zeynep'in umduğundan daha zordur. Uzun uğraşlardan sonra Halil, hiç beklemediği bir yerde karşısına çıkar.

YÜREK ÇIKMAZI 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yürek Çıkmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.