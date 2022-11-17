Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE! Yürek Çıkmazı 4.Bölüm fragmanı İZLE! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı FULL HD İZLE

Yürek Çıkmazı dizisinin 3.bölümünün ardından 4.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Seyirciler ise yeni fragmanı merak ediyor. Peki, Yürek Çıkmazı fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı 3.bölüm fragmanı izle! Yürek Çıkmazı fragman HD izle!

Yürek Çıkmazı 4.Bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmakta. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragman izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı 4.Bölüm fragmanı İZLE! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı FULL HD İZLE!

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Mesut Akusta,

Dilara Aksüyek,

Cemal Toktaş,

Bihter Dinçer,

Erhan Alpay,

İlayda Ildır.

YÜREK ÇIKMAZI HANGİ GÜN?

Yürek Çıkmazı dizisi her Salı günü saat 20.00'da TRT 1 ekranlarında seyircileriyle buluşuyor.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep'i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep'in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet'in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride'nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.