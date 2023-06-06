Yürek Çıkmazı 27.bölüm CANLI İZLE! 6 Haziran Yürek Çıkmazı yeni bölüm İZLE! Yürek Çıkmazı dizisi CANLI YAYIN!

TRT 1 kanalında yayınlanan Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Yürek Çıkmazı 27.bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte,Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılmaz Kader'i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader'in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader'i öldürmekten Yılmaz'ı göz altına alır. Halil'in amacı Yılmaz'ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir.Solmaz ve Cennet'e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader'in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Yılmaz'ın Kader cinayetinden hiçbir koşulda sıyrılamayacağını kabul etmesi gereklidir. Caner'in Yılmaz'ın avukatlığını üstlenip onu kurtaracak delillere sahip olduğunu söylemesi Halil ve Zeynep'in amaçlarına ulaşmasını zorlaştıracaktır.

YÜREK ÇIKMAZI 27.BÖLÜM İZLE!

Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı dizisi her Salı saat 20.00'da TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.