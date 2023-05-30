Yürek Çıkmazı 26.bölüm CANLI İZLE! 30 Mayıs Yürek Çıkmazı yeni bölüm İZLE! Yürek Çıkmazı dizisi CANLI YAYIN!

TRT 1 kanalında yayınlanan Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından Yürek Çıkmazı 26.bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 30 Mayıs Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil'in yaptığı fedakarlığı öğrenen Zeynep'in mutluluğu kadar acısı da büyüktür. Çünkü öğrendiği gerçekler, hayatta en çok güvendiği insanlardan birisi olan babası Cem'in korkunç yalanını da ortaya çıkarmıştır. Zeynep hayatındaki en zor yüzleşmelerden birini gerçekleştirebilmek için Halil'in desteğini ister. Diğer taraftan Dündar Göreli, Salkım'ı ona vermesi için Halil'i sıkıştırır. Halil ve Cem şüpheleri Zeynep'in üzerinden çekmek için akıllara durgunluk verecek tehlikeli planları için harekete geçer.

Kader'in asıl niyetini babasına ispatlamaya çalışan Feride, Kader'i takip eder ve onu Solmaz'ın mezarını ziyaret ederken görür. Kader, Feride'nin bu bilgiyi Yılmaz'a söylemesini önlemek için Halil'den yardım ister. Ama Yılmaz sürpriz bir şekilde gerçeği öğrenecektir. Kader'in Solmaz'ın kardeşi olduğunu öğrenen Yılmaz, gördüğü sanrılarında etkisiyle tamamen köşeye sıkışmış hisseder. Ona göre bu çıkmazdan kurtulmasının tek yolu Kader'in hayatına son vermektir.

YÜREK ÇIKMAZI 26.BÖLÜM İZLE!

Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı dizisi her Salı saat 20.00'da TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.