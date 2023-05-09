Yürek Çıkmazı 24. bölüm fragmanı! (VİDEO) Yürek Çıkmazı son bölüm ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE!

Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı 24. bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar.

YÜREK ÇIKMAZI 24.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin 24.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.