Yürek Çıkmazı 24.bölüm CANLI İZLE! 16 Mayıs Yürek Çıkmazı yeni bölüm İZLE! Yürek Çıkmazı dizisi CANLI YAYIN!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Yürek Çıkmazı 24.bölüm canlı izle! Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 16 Mayıs Yürek Çıkmazı yeni bölüm linki!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Görelilerin Ali Fuat'ın kızının yaşadığını öğrenmiş olmaları Halil'in planlarını alt üst eder. Halil'in işi şimdi çok daha zordur, iki hayati meselesi olmuştur artık. Ali Fuat'ın masumiyetini ispatlamaya çalışırken, Görelilerin Zeynep'in varlığından haberdar olmalarını da engellemek zorundadır. Zeynep'in hayatı için endişelenen Halil, en büyük düşmanlarından birinin yardımını istemek zorunda kalacaktır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Caner'i de Zeynep'ten tamamen uzaklaştırmanın bir yolunu bulmaya girişir.

YÜREK ÇIKMAZI 24.BÖLÜM İZLE!

Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı 24.bölümü TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da yayınlanmaktadır.