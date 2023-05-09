Yürek Çıkmazı 23.bölüm CANLI İZLE! 9 Mayıs Yürek Çıkmazı yeni bölüm İZLE! Yürek Çıkmazı dizisi FULL HD İZLE!

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm linki merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı son bölüm ne oldu? Detaylar haberimizde...

Yürek Çıkmazı CANLI İZLE! Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı son bölümde neler oldu? İşte, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur.

Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar.

YÜREK ÇIKMAZI CANLI İZLE!

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yürek Çıkmazı 23.bölüm izleme linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı yeni bölümü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.