Yürek Çıkmazı 21. bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı son bölüm ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni bölümde ne olacak?

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Yürek Çıkmazı, TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı 21. bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Halil ve Zeynep, Kader'in bıraktığı ses kaydını dinlemiştir. Zeynep, kim olduğunu bilmedikleri kadın tekrar aradığında Halil'e haber verecektir. Halil, Zeynep'i Cem ve Armağan'ın evine bırakmak ister, onlardan isteyecektir sevdiği kızı. Zeynep hala ailesine kırgın olduğu için kabul etmez. Ama Halil ısrarlıdır. Onlar büyütüp bu yaşa getirmişlerdir Zeynep'i. Bunu hak ediyorlardır. Zeynep Halil'in isteğiyle evine gider. Çok mutlu olur anne babası fakat Zeynep tavırlıdır hala onlara, Halil rica etti diye gelmiştir.Cem ve Armağan, damat olarak istemedikleri Halil'in sayesinde kızlarına kavuşmuştur. Ama ne fayda, yakında evlenip gidecektir. Cem ve Armağan hiç onaylamadıkları bu evliliğe karşı nasıl davranacaklarını bilemez. Halil, istemede kardeşlerinin de olmasını çok ister. Yılmaz'ın engel olacağını düşünür ama "tamam" demiştir Yılmaz.

YÜREK ÇIKMAZI 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin 21.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için TRT1 sitesini ziyaret edebilirsiniz.