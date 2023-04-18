Yürek Çıkmazı 20.bölüm CANLI İZLE! 18 Nisan Yürek Çıkmazı yeni bölüm İZLE! Yürek Çıkmazı dizisi FULL HD İZLE!

TRT 1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm linki merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı son bölüm ne oldu? Detaylar haberimizde...

Yürek Çıkmazı CANLI İZLE! Başrolünde Ayça Bingöl, Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yürek Çıkmazı'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yürek Çıkmazı son bölümde neler oldu? İşte, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izleme linki!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat'a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir.Ali Fuat'ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil'e kaldığı öğrenilir.Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil'e mesafeli duran Zeynep ve Halil'in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir.Halil, Ali Fuat'ın da arzu ettiği gibi Zeynep'le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep'in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat'ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder.Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır.

Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader'in Yılmaz için bambaşka planları vardır.Yılmaz'ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep'in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

YÜREK ÇIKMAZI CANLI İZLE!

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yürek Çıkmazı 20.bölüm izleme linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı yeni bölümü TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanmaktadır.