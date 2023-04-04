Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak? Yürek Çıkmazı son bölümde ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni fragman çıktı mı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 18. bölümünün ardından 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Fuat'ın ipliğini pazara çıkaran Yılmaz, Halil'i de ailesinin önünde küçük düşürerek, evden kovar. Herkes şoktadır. Annesi için babasıyla kanlı bıçaklı olan Halil'in, bir katille ortak olmasına hiçbiri bir anlam veremez. Halil ise o evden Ali Fuat'la birlikte çıkarak, bütün ailesini karşısına almıştır. Öte yandan Zeynep, Salkım Göreli'yi araştırmaya başlamış, hakkında küçük de olsa bilgiler edinmiştir. Ali Fuat ve Halil'le buluşarak, aklındaki sorulara cevap arar. Ancak kızının gözünün içine bakarak yalan söylemek zorunda kalan Ali Fuat'ın kalbi bu baskıya dayanmaz. Kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Zeynep içten içe kendisini suçlarken Halil, Zeynep'e bu işin peşini bırakmasını söyler. Olan olmuştur. Geçmişin kimseye bir yararı yoktur artık. Zafer sarhoşluğu içinde arkalarından atıp tutan Yılmaz'a, aynı gece bir telefon gelir. Banyoda düşen Kader, sesini kimseye duyuramamış, son çare olarak Yılmaz'ı aramıştır. Yılmaz, telaş içinde yanında Feride'yle birlikte yardıma gider. Birdenbire ortaya çıkan bu kadın Feride'yi rahatsız etse de babası tembihlediği için Birsen'e bir şey söyleyemez. Ertesi gün Kader'i polikliniğe götürmek için Feride'nin arabasını alan Yılmaz, kaza yapınca ailedeki herkes Kader'in varlığından haberdar olur. Halil Zeynep cephesinde ise, sular durulmamıştır. Zeynep'in kendisine hala güvenmediğini gören Halil, ciddi bir adım atmaya karar verir. Aynı kararı Yılmaz da almıştır. Baba oğul, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için birbirlerinden habersiz, harekete geçer.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir kahve içimi sohbet için gittiği Kader'in evinden neredeyse kovularak ayrılan Yılmaz, kendine göre büyük bir haksızlığa uğramıştır. Aklandığı halde, kendini Kader'e anlatmaya başaramamıştır. Önce hırs yapsa da, gün geçtikçe Kader'in yokluğu canını daha çok acıtmaya başlar. Evdekileri Yılmaz'ın baskısından kurtarmak isteyen Seray, yeniden barışabilmeleri için dedesine bir yol gösterir. Yılmaz onu dinleyerek Kader'in kapısını tekrar çalarak, ondan kendisini tanıtmak için bir şans daha ister. Halil de tıpkı babası gibi sevdiği kadının evinden tatsız bir şekilde ayrılır. Zeynep sevdiği adamın haksızlığa uğramasını hazmedemez ve evi terk eder. O geceyi bürosunda çalışarak geçirir. Salkım bebeğin izini bulmasına az kalmıştır. Caner araştırmasına destek verirken, Zeynep bilmeden adım adım kendi gerçeğine doğru yol alır. Öte yandan Halil güne Ali Fuat'ın mesajıyla uyanır. Bir süre için oralarda olmayacağını söyleyen Ali Fuat, Zeynep'i Halil'e emanet eder. Halil bu zamansız gidişe bir anlam veremezken, üzücü bir haberle sarsılır. Gece tekneyle denize açılan Ali Fuat kayıptır. Hem bu haberi vermek ve hem de Zeynep'e Ali Fuat'ın kızı olduğu gerçeğini açıklamak Halil'e kalmıştır.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek