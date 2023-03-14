Yürek Çıkmazı 17. bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde ne olacak?

Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Ömer, TRT 1 ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Yürek Çıkmazı 17. bölüm fragmanı! Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölüm fragmanı İZLE!

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ali Fuat'ın iftiraya kurban gittiğini öğrenen Halil, artık ona başka bir gözle bakmaya başlar. Kendisine gösterdiği sıcak ilgiyi karşılıksız bırakmaz. İkili arasında zaman içinde baba oğul ilişkisi kurulur. Halil, bir yandan da Zeynep'in güvenini kazanmak ve Yürek Çıkmazı'nda kalıcı olduğunu göstermek istediği için, Ali Fuat'ın iş teklifini kabul eder. Artık tek amacı Zeynep'i de buna inandırmaktır.

İlker'i eve çağırarak Birsen'i çocuklarının önünde rezil eden Yılmaz, amacına ulaşır. Birsen kendi ağzıyla babasının evinde kalacağını söyler. Annesinin bir gün o evden çıkabilme ihtimaline tutunan Seray büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, Yusuf annesini ölen babasına ihanetle suçlar. Babasının manipülasyonuna maruz kalan Feride, hamileliğini kullanarak Kıvanç'ı peşinde koşturmak ister ancak umduğunu bulamaz.Babasının evine doğalgaz döşetme talebi, Kıvanç tarafından hiç beklenmedik bir şekilde cevaplanır.

YÜREK ÇIKMAZI 17.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin 17.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içinde yer alacaktır.