Yürek Çıkmazı dizisinin 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Dizinin yeni fragmanını izlemek isteyen seyirciler, Yürek Çıkmazı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak? Yürek Çıkmazı son bölümde ne oldu? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak? Yürek Çıkmazı son bölümde ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni fragman çıktı mı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride'nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep'in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç'a ve Feride'ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır. Öte yandan Birsen'i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf'un aklını çelmeye devam eder. Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker'in adını geçirir. Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray'ın üzerine yürür. O güne kadar Yusuf'u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelensede gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez. Kıvanç'tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride'nin yanına giderler. O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır. Yılmaz'ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır. Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet'tir.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır. Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar. Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz. Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder. Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır. Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur. Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek