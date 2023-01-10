Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak? Yürek Çıkmazı son bölümde ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni fragman çıktı mı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil'den uzak durma kararı alır. Bunun için de Cennet'in davasına Caner'i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil'i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır. Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır. Zeynep'e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır. Feride'nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar. Öte yandan Yılmaz'ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner. Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır. Bu delil Halil'e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir. Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feride'nin ani rahatsızlığı, yemeni konusunu açıklığa kavuşturmak isteyen Zeynep'in elini kolunu bağlar. En azından düşük tehlikesi geçinceye kadar, Kıvanç'a ve Feride'ye yaptığı baskıyı ertelemek zorunda kalır. Öte yandan Birsen'i eve almayı kafasına koyan Yılmaz, Yusuf'un aklını çelmeye devam eder. Ahlak ve namustan bahsederken laf arasında İlker'in adını geçirir. Eve gelen Yusuf, ablasının kuaförü eve çağırdığını öğrenince Seray'ın üzerine yürür. O güne kadar Yusuf'u hiç öyle görmemiş olan Birsen endişelensede gelmekte olan tehlikenin büyüklüğünü hayal bile edemez. Kıvanç'tan beklemedikleri bir davet alan Halil ve Birsen, Feride'nin yanına giderler. O gece üç kardeş için hem bir hesaplaşma gecesi hem de barışmak için yeni bir fırsat olacaktır. Yılmaz'ın ani gelişi tüm planları alt üst eder. Üç kardeşin yolları yeniden ayrılır. Tutunacak hiçbir dalı kalmayan Halil için artık sığınacak tek yer Cennet'tir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek