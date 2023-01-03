Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yürek Çıkmazı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yürek Çıkmazı yeni bölümde neler olacak? Yürek Çıkmazı son bölümde ne oldu? Yürek Çıkmazı yeni fragman çıktı mı?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yürek Çıkmazı her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

YÜREK ÇIKMAZI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 9. bölümünün ardından 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugünkü bölümün sonunda yeni fragmanın yayınlanması bekleniyor.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İfadesi alınmak üzere adliyeye götürülen Yılmaz, savcının karşısına çıkmadan önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılır. Tutuklanmasını umarken kendini hastanede, babasının iyileşmesini beklerken bulan Halil, öfkeyle acıma duyguları arasında kalır. Öte yandan Zeynep'le daha da yakınlaşırlar. Bu durum Funda'nın ikiliyi kıskanmasına sebep olur. İntikam almak için Caner'e bir işbirliği teklif eder. Böylece Caner'in de aradığı fırsat ayağına gelmiş olur. Bu sayede Zeynep'i Halil'den uzaklaştırabilecektir. Planın bir parçası olarak Zeynep'e Soso'da bir doğum günü partisi düzenler. Gecenin sonunda verdiği hediye ise Halil'le Zeynep'i geri dönülmez bir noktaya taşır. Tüm bunlar olurken davanın seyrini değiştirecek sürpriz bir tanık ortaya çıkar.

YÜREK ÇIKMAZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil'in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil'den uzak durma kararı alır. Bunun için de Cennet'in davasına Caner'i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil'i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır. Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır. Zeynep'e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır. Feride'nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar. Öte yandan Yılmaz'ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner. Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır. Bu delil Halil'e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir. Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NE?

Dramatik hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak. Başrollerinde Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta'yı bir araya getiren projede; Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, Bihter Dinçer, Erhan Alpay, İlayda Ildır gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Yürek Çıkmazı dizisinin yönetmen koltuğuna usta isim Serdar Gözelekli otururken, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme alıyor. "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü" Bazı hikayeler sondan başlar. Tıpkı Cennet'in hikayesi gibi… Hayatı boyunca susmuş bir kadındı o; şiddet görmüş, korkmuş, vazgeçmiş… Ölmeden önce bir mektup bıraktı geride. Son bir çığlık: "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü!"

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl

Alp Navruz

İrem Helvacıoğlu

Cemal Toktaş

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan

Timur Ölkebaş

Mesut Akusta

Eylül Ersöz

Bihter Dinçel

Erhan Alpay

Güler Ökten

Alp Akar

Aydan Şener

Dilara Aksüyek