Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Yeni Pazaryeri Kazandırıyor

Yunusemre Belediyesi, ilçenin en büyük mahallelerinden olan Muradiye'ye yeni modern bir pazaryeri inşa ediyor. Proje içerisinde kapalı pazaryeri, işyerleri, spor salonları, açık otopark ve yeşil alan bulunuyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçenin en büyük mahallelerinden olan Muradiye'ye yeni modern bir pazaryeri kazandırıyor.

Yunusemre Belediyesinin hayata geçireceği 10 bin metrekare alan üzerindeki proje içerisinde kapalı pazaryeri, işyerleri, spor salonları, 140 araçlık açık otopark ve yeşil alan bulunuyor. Mahallelinin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projenin ihalesini kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Çerçi, "Muradiye mahallemiz ilçenin en büyük ve yoğun nüfuslu mahallelerinin başında geliyor. Yapılaşmanın da yoğun olduğu Muradiye'de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verecek güzel bir proje hazırladık. İçerisinde modern kapalı pazaryeri, işyerleri, spor salonu, açık otopark ve çocuk oyun parkının bulunduğu projemizin ihalesini kısa süre içerisinde yapacağız" diye konuştu.

Proje hakkında

Proje, 4 bin 600 metrekare oturma alanına sahip 2 katlı bir yapıdır. Toplam inşaat alanı 10 bin 200 metrekare olan proje içerisinde pazaryeri, farklı metrekarelerde 12 adet ticari birim, 140 araçlık açık otopark bulunmaktadır. Ayrıca yapı ile birlikte çevresi de düzenlenmiş ve 3000 metrekare yeşil alanları ile sportif bir faaliyet alanı düşünüldü. - MANİSA