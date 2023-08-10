Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Yapılan atamalar arasında eski AFAD başkanı Yunus Sezer'de yer alıyordu. AFAD başkanı olarak görev yapmakta olan Yunus Sezer'in nereye, hangi ile atandığı araştırılıyor. Peki, Yunus Sezer nereye atandı? Eski AFAD başkanı Yunus Sezer hangi ile atandı?

Yunus Sezer nereye atandı? Sorusu, yapılan atamaların arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesi. 2021 yılında Afad'ın başına geçen Yunus Sezer nereye, hangi ile atandı? Arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Yunus Sezer nereye atandı? Eski AFAD başkanı Yunus Sezer hangi ile atandı?

YUNUS SEZER NEREYE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapılırken, AFAD Başkanı Yunus Sezer de Edirne Valisi olarak görevlendirildi. Buna göre yapılan atamaların ardından Yunus Sezer Edirne Valisi olarak atandı.

YUNUS SEZER

YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

İlgili Haberler

Sezer daha sonra sırasıyla; (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili, (İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurtdışı stajı, (Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.

11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. Edirne Valisi Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.