Edirne Valisi Yunus Sezer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yunus Sezer kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Yunus Sezer ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yunus Sezer geliyor. Peki, Yunus Sezer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Edirne Valisi Yunus Sezer'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

YUNUS SEZER KİMDİR?

Yunus Sezer (10 Nisan 1978; İspir, Erzurum), Türk bürokrat ve Edirne Valisi.

İlk yılları ve eğitimi

10 Nisan 1978 yılında Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya gelen Sezer; ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kariyeri

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla: (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurt dışı stajı,(Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi görevlerinde bulundu.

5 Kasım 2018'de Kırıkkale'ye vali, 11 Eylül 2021 tarihinde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevine atanan Sezer,10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Edirne Valiliği'ne atanmıştır.