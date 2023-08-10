Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapılırken, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ataması da en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. Peki, Yunus Sezer kimdir? Eski AFAD Başkanı Yunus Sezer hayatı ve biyografisi!

Yunus Sezer kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Yapılan atamalar arasında Yunus Sezer'de yer alıyor. Peki, Yunus Sezer kimdir? Eski AFAD Başkanı Yunus Sezer hayatı ve biyografisi!

YUNUS SEZER KİMDİR?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

YUNUS SEZER

Sezer daha sonra sırasıyla; (Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili, (İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili, İngiltere'de yurtdışı stajı, (Giresun) Alucra Kaymakamı, (Sivas) Altınyayla Kaymakamı, Siirt Vali Yardımcısı, (Diyarbakır) Silvan Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Danışmanı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu. 11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. Edirne Valisi Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YUNUS SEZER NEREYE, HANGİ İLE ATANDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile yeni vali ataması yapılırken, AFAD Başkanı Yunus Sezer de Edirne Valisi olarak görevlendirildi.