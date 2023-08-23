Yunus Öçal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yunus Öçal'ın hayatı ve biyografisi!

Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Yunus Öçal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yunus Öçal kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Yunus Öçal ile ilgili bilgiler yazımızda...

Spor severler tarafından merak edilen isimler arasında Yunus Öçal geliyor. Peki, Yunus Öçal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yunus Öçal'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

YUNUS ÖÇAL KİMDİR?

Yunus Öçal (d. 22 Ağustos 1988), Türk voleybol antrenörü. AEK ve Yunanistan millî takımını çalıştırmaktadır.

Kariyeri

Kulüp antrenörlüğü

Öçal, 2016'dan 2018'e kadar Eczacıbaşı VitrA'yı çalıştırdı. Türk Hava Yolları'nın Sultanlar Ligi'ne yükselmesinin ardından, 2022 yılına kadar bu takımda yardımcı antrenör olarak görev aldı. Kasım 2022'de Yunanistan'da A1 Ethniki Kadınlar Voleybol Ligi'nde oynayan AEK voleybol takımının baş antrenörlüğüne getirildi. Takım, 2022-23 sezonunu dördüncü sırada tamamladı ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Millî takım antrenörlüğü

Öçal, 2022'de Yunanistan kadın millî voleybol takımına yardımcı antrenör olarak atandı ve baş antrenör Marcello Abbondanza'nın doğrudan partneri oldu.

Mayıs 2023'te, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda oynayan Yunanistan kadın millî takımının baş antrenörlüğüne terfi etti.

Özel yaşamı

Yunus Öçal, evli ve bir kız çocuğu (8 Mart 2023) babasıdır.