1 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem en üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımın hem de milli takımının baş antrenörüdür? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem en üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımın hem de milli takımının baş antrenörüdür.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem en üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımın hem de milli takımının baş antrenörüdür, sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 500 Bin TL'lik soru cevabı ne?

Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem en üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımın hem de milli takımının baş antrenörüdür

A. Türkiye

B. Japonya

C. Yunanistan

D. Burkina Faso

Doğru Cevap : Yunanistan