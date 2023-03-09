Yunus Günçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunus Günçe'nin hayatı ve biyografisi!
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Oyuncu, sunucu, komedyen ve DJ Yunus Günçe'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Yunus Günçe kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yunus Günçe geliyor. Peki, Yunus Günçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunus Günçe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Yunus Günçe (d. 1976, Almanya), Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonludur.
Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.
Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol almıştır.
Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalı Mescit Novo'da salı geceleri çalmaktadır.
Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır. 2011 itibarıyla CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca TRT Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur.
Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci olmuştur.
Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.
Televizyon programları
Bu başlık Yunus Günçe'nin oyuncu olarak rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra sunuculuğunu yaptığı bazı programlar ve katıldığı bazı uzun soluklu yarışmaları içermektedir.
Diziler
- 2017 : Seni Kimler Aldı
- 2015 : Kaçak
- 2008 : Rüzgâr
- 2007 : Beşinci Boyut
- 2007 : Gemilerde Talim Var
- 2006 : Candan Öte
- 2005 : Sihirli Annem
- 2005 : Savcının Karısı
- 2005 : Aşk Her Yaşta
- 2004 : Görünmez Adam
- 2003 : Aşk Olsun
- 2002 : Bir Tatlı Huzur
- 2002 : Koçum Benim
Filmler
- 2004 : Hırsız Var
- 2002 : O Şimdi Asker
Sunuculuk
Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projeleri gerçekleştiren Yunus Günçe TRT Spor'da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, farklı spor dallarını eğlenceli bir formatla sunmaktadır. Yunus Günçe ile Spor Aktif hâlen güncel olarak yayınlanmaktadır.
- Deja Vu
- 46
- Video Gak
- Spor Aktif - TRT Spor (yayında)
- Beni İkna Et - CNN Türk (yayında)
- Para Bende - tv8 (yayında)
Kafamda Böcekler Var
Şu anda her salı akşamı Kafamda Böcekler Var adlı gösterisi ile Beyoğlu Old City Comedy Club'ta izleyecileri ile buluşmaktadır. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sahne almaktadır.
Gösterisinde yazılı bir metne bağlı kalmadan, hayatında geçmişten bugüne yaşadığı farklı ve anlatılması gerektiğine inandığı hikâyeleri izleyicileri ile paylaşıyor. Yunus Günçe, hayatla ilgili takıldığı noktaları, kafasındaki böcekleri yaşanmışlıklarla pekiştirerek izleyenlerine anlattığı gösterisinde, pek çok hikâyeyi izleyenlerine sunuyor.
- Hiç Komik Diil 2 2007
- Hiç Komik Diil
- Kafamda Böcekler Var (2011-...)
Beni İkna Et
Yunus Günçe'nin sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptığı programda ön elemeler ile programa katılmayı hak eden üniversitelerin en başarılı 16 münazara takımı birbirleriyle yarışıyor. Heyecan dolu yarışmada, her hafta 2 ekip kıyasıya tartışıp haklı olduklarına jüri üyeleri ve Yunus Günçe'yi ikna etmeye çalışıyor. Ön elemelerinin kısa süre önce bittiği yarışma 2 Nisan'dan itibaren her cumartesi CNN Türk'te izleyicileri ile buluşuyor.
Yarışmalar
- 2004: Ünlüler Çiftliği
- 2016: Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Programlar
- 2017-2018: Survivor Panorama