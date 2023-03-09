Oyuncu, sunucu, komedyen ve DJ Yunus Günçe'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Yunus Günçe kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yunus Günçe geliyor. Peki, Yunus Günçe kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yunus Günçe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe (d. 1976, Almanya), Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonludur.

Number One TV'de başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.

Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapmaktadır. Şu anda Asmalı Mescit Novo'da salı geceleri çalmaktadır.

Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır. 2011 itibarıyla CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca TRT Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur.

Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci olmuştur.

Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.

Televizyon programları

Bu başlık Yunus Günçe'nin oyuncu olarak rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra sunuculuğunu yaptığı bazı programlar ve katıldığı bazı uzun soluklu yarışmaları içermektedir.

Diziler

2017 : Seni Kimler Aldı

2015 : Kaçak

2008 : Rüzgâr

2007 : Beşinci Boyut

2007 : Gemilerde Talim Var

2006 : Candan Öte

2005 : Sihirli Annem

2005 : Savcının Karısı

2005 : Aşk Her Yaşta

2004 : Görünmez Adam

2003 : Aşk Olsun

2002 : Bir Tatlı Huzur

2002 : Koçum Benim

Filmler

2004 : Hırsız Var

2002 : O Şimdi Asker

Sunuculuk

Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projeleri gerçekleştiren Yunus Günçe TRT Spor'da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, farklı spor dallarını eğlenceli bir formatla sunmaktadır. Yunus Günçe ile Spor Aktif hâlen güncel olarak yayınlanmaktadır.

Deja Vu

46

Video Gak

Spor Aktif - TRT Spor (yayında)

Beni İkna Et - CNN Türk (yayında)

Para Bende - tv8 (yayında)

Kafamda Böcekler Var

Şu anda her salı akşamı Kafamda Böcekler Var adlı gösterisi ile Beyoğlu Old City Comedy Club'ta izleyecileri ile buluşmaktadır. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde de sahne almaktadır.

Gösterisinde yazılı bir metne bağlı kalmadan, hayatında geçmişten bugüne yaşadığı farklı ve anlatılması gerektiğine inandığı hikâyeleri izleyicileri ile paylaşıyor. Yunus Günçe, hayatla ilgili takıldığı noktaları, kafasındaki böcekleri yaşanmışlıklarla pekiştirerek izleyenlerine anlattığı gösterisinde, pek çok hikâyeyi izleyenlerine sunuyor.

Hiç Komik Diil 2 2007

Hiç Komik Diil

Kafamda Böcekler Var (2011-...)

Beni İkna Et

Yunus Günçe'nin sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptığı programda ön elemeler ile programa katılmayı hak eden üniversitelerin en başarılı 16 münazara takımı birbirleriyle yarışıyor. Heyecan dolu yarışmada, her hafta 2 ekip kıyasıya tartışıp haklı olduklarına jüri üyeleri ve Yunus Günçe'yi ikna etmeye çalışıyor. Ön elemelerinin kısa süre önce bittiği yarışma 2 Nisan'dan itibaren her cumartesi CNN Türk'te izleyicileri ile buluşuyor.

Yarışmalar

2004: Ünlüler Çiftliği

2016: Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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