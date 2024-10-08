Yunus Emre Konak kimdir, nereli, kaç yaşında? Yunus Emre Konak hangi takımlarda oynadı? Sezon başında ilk kez A takımda oynamaya başlayan 18 yaşındaki Yunus Emre Konak, Sivasspor'dan Brentford'a transfer oldu. Transferi sonrası İngiltere'de ve tüm Dünya'da adından söz ettiren Yunus Emre Konak hakkında merak edilenler haberimizde…

YUNUS EMRE KONAK KİMDİR?

Futbol kariyerine 2018 yılında Sivasspor altyapısına transfer olarak başlayan genç oyuncu, bu sezon başında profesyonelliğe adım attı ve Süper Lig'de 17 maçta forma giydi. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Yunus Emre Konak, 1.81 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Konak, Türkiye U18 ve U21 milli takımlarında da toplamda 6 kez forma giydi. 1955 Batman ve Sivasspor altyapılarında yetişen yetenekli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon 1329 dakika süre aldı ve 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Brentford'a transfer olan Konak, İngiliz kulübünde de orta saha mevkiinde forma giyiyor.

EN İYİ 60 GENÇ YETENEĞİ LİSTESİNDE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, genç yetenek Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattı. 10 Ocak 2006 tarihinde Batman'da doğan Konak, The Guardian'ın "2006 doğumlu dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği" listesinde yer aldı.