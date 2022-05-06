Yunus Emre vefatının 701'inci yılında kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR Türk İslam tarihinin önemli halk şairlerinden Yunus Emre, vefatının 700'üncü yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen törenle Türk İslam tarihin önemli halk şairlerinden olan Yunus Emre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan kabri başında vefatının 701'inci yıl dönümünde anıldı. Düzenlenen törene katılanlar, önce Yunus Emre'nin kabri başında dualar etti. Ardından protokol konuşmalarının yapılacağı alana geçildi.

Düzenlenen programda konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "Necip milletimizin bizi Yunus olarak bağrına bastığı tasavvuf ve halk şairi, Türkçe'nin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu'da kökleşmesine öncülük eden evrensel bir dile söyleyişe sahip Yunus Emre'yi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası vesilesiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş seda 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye de devam ediyor" dedi.

"Bu topraklara İslam'ı mayalayan Yunus Emre'yi yad ediyorum"

Tarihin, çok önemli ve yüzyıllarca unutulmayacak bir kesitinden geçtiğini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu topraklara hem Türk'ün kültürünü, hem İslam'ı mayalayan ve bu topraklarda yetişen manevi büyüklerimizin öncülerinden olan Yunus Emre haszretleri ve onun hocası olan Tabduk Emre'ye, Nasreddin Hocaya, Hz. Mevlana'ya ve Hacı Bektaşi Veli'ye saygı ve saygı ile yad ediyorum. Tüm dünyada tespit edilebilen 6 milyonu aşan, ülkemizde 100 bine varan ölüme neden olan bir pandemi sürecini yaşıyoruz.

Pandeminin neden olduğu ekonomik kriz, zaten dünyanın her yerinde, sömürünün, savaşların, terörün pençesinde mahvolan milyonlarca insanın içinde bulunduğu şartları daha da ağırlaştırıyor. Avrupa'nın ortasında başlayan savaşla, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra topraklarında hiç savaş endişesi yaşamamış Avrupa ülkeleri, sık sık nükleer savaşın telaffuz edildiği bir dehşet atmosferini yaşıyorlar. Yine 2. Dünya Savaşı'nın ateşinin söndüğü yıllardan beri, yoksulluk problemini çözdüğünü zanneden Avrupa ülkelerinin vatandaşları, bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik endişesiyle birlikte, başlarının üzerinde sallanan açlık ve yokluk korkusunu, iliklerine kadar hissediyorlar. Gelişmişlik farklılıklarının ve savaşların tetiklediği göçler, hem göç etmek zorumda kalan milyonların dramlarına hem de onlara ev sahipliği yapmak zorunda kalan milyonlarca insanın endişelerine neden oluyor."

Yaşanan protokol krizine vali müdahale etti

Programda Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum'u konuşmalarını yapması için sahneye davet edecek sunucu, Belediye Başkanı adı karıştırarak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu'nu belediye başkanı olarak anons etti. Hataya rağmen sahneye çıkan Kabukcuoğlu, sunucunun 'sahneye MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum' demesi üzerine yerine geçmek zorunda kaldı. Duruma Vali Erol Ayyıldız müdahale ederek, görevlileri uyardı. Kabukcuoğlu, Sazak'ın konuşmasının ardından sahneye çıkarak konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardında Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve öğrenciler Yunus Emre'yi anlatan şiirler okudu. Ardından vatandaşlara geleneksek Yunus Aşı ikram edildi. Programa Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.