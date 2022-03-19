Yunus Dönertaş kimdir, öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel?' diyen fenomen kimdir, öldü mü?
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Tekirdağ'da piknik alanında koyunlarını otlatan çobanın bulduğu insan kemiklerinin kime ait olduğu adli tıp tarafından araştırılırken, bir süredir kayıp olarak aranan fenomen Yunus Dönertaş gündeme geldi. Ardından Yunus Dönertaş kimdir, öldü mü? 'Ama kafamız nasıl güzel?' diyen fenomen kimdir, öldü mü? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.
Yunus Dönertaş kimdir, öldü mü sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini aldı.Peki, 'Ama kafamız nasıl güzel?' diyen fenomen kimdir, öldü mü?
Tekirdağ'da piknik alanında koyunlarını otlatan çobanın bulduğu insan kemiklerinin bir süredir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Dönertaş, bir sokak röportajındaki "Ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle fenomen olmuştu.
42 yaşındaki Yunus Dönertaş, 8 aydır kayıp olarak aranmaktaydı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.
DHA'nın haberine göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.