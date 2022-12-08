Yunus Akgün sakatlandı mı ve Yunus Akgün ne zaman iyileşecek soruları gündeme geliyor. Sergio Oliveira ve Icardi'nin ardından Yunus Akgün de sakatlandı. Yunus Akgün sakatlandı mı? Yunus Akgün ne zaman iyileşecek? soruları araştırılıyor. Peki, Yunus Akgün sakatlandı mı? Yunus Akgün ne zaman iyileşecek?

Galatasaray: "Villarreal ile oynadığımız hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün, bugün hastanede çekilen MR'ında iç...

Yunus Akgün sakatlandı mı ve Yunus Akgün ne zaman iyileşecek soruları gündeme geliyor. Yunus Akgün sakatlandı mı? Yunus Akgün ne zaman iyileşecek? Yunus Akgün'den üzücü haber geldi. Yunus Akgün sakatlandı mı? Yunus Akgün ne zaman iyileşecek? Yunus Akgün sakatlandı mı? Yunus Akgün ne zaman iyileşecek? Detaylar haberimizdedir…

YUNUS AKGÜN NE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Sergio Oliveira ve Icardi'nin ardından Yunus Akgün de sakatlandı. Villarreal maçında oyundan acı içinde çıkan futbolcunun iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

Galatasaray, Villarreal maçında sakatlanıp oyundan çıkan Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Yunus'tan gelen haber moralleri bozdu. Yunus'un dönüşünün dört haftayı bulabileceği belirtildi.

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI MI?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Villarreal ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.