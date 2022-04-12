Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Yunus Akgün bu sezon ki yakaladığı başarılı ivmeyle adından söz ettirdi. Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralanan Akgün, Futbolseverlerin gözlerini doyurmaya devam ediyor. Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün ne iş yapmaktadır?Yunus Akgün nereli ve kaç yaşındadır? detaylar haberimizde...

YUNUS AKGÜN NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Yunus Akgün7 Temmuz 2000'de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde doğmuştur. sağ kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Galatasaray'dan kiralık olarak Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Yunus Akgün, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti. Futbolcu aynı sene Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da forma giydi.



Haberler.com - Gündem