Türkiye'nin Letonya ile kozlarını paylaştığı maçın 58. dakikasında yıldız futbolcumuz Yunus Akgün şahane bir gol atarak A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Arama motorlarında ise Yunus Akgün hangi takımda? Hangi mevkii oynuyor? soruları araştırıldı.

Yunus Akgün hangi takımda? Hangi mevkii oynuyor?

Türkiye'nin Letonya ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu Yunus Akgün, 58. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk'in ortasını savunma uzaklaştıramayınca Yunus, topa sert vurarak ağları havalandırdı. Bu golle A Milli Takımımız, maçta öne geçti. Peki, Yunus Akgün hangi takımda? Hangi mevkii oynuyor?

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yunus Akgün (d. 7 Temmuz 2000, İstanbul) sağ kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan kiralık olarak Championship takımı Leicester City'de forma giymektedir.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.

Yunus Akgün

2020-2022: Adana Demirspor (kiralık)

2020-21 sezonu başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralandı. O sezon Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği oyuncu Adana Demirspor'da 1 yıl daha kiralık olarak görev yaptı ve 38 maça çıkıp 9 gol 17 asistlik performansıyla katkı sağladı.

Galatasaray'a dönüş

Galatasaray'a tekrar döndüğü 2022-23 sezonunda, ilk haftalarda düzenli ilk 11 oynayan Akgün zamanla rotasyon oyuncusuna dönüştü. Toplam 28 maça çıkan oyuncu 1 gol 2 asist yaptı. Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu. 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.

Millî takım kariyeri

Yunus Akgün, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı'nda mücadele etti. Futbolcu aynı sene Hindistan'da düzenlenen 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da forma giydi