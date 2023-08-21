Yunus Akgün hangi takıma gidiyor, bonservisi ne kadar? 10 milyon euro mu?

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün geleceği belli oldu 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere'ye transfer olacağı iddia edildi. Peki, Yunus Akgün hangi takım gidiyor, bonservisi ne kadar?

Yağız Sabuncuoğlu, Yunus Akgün transferi hakkında detayları paylaştı. Yunus Akgün hangi takım gidiyor, bonservisi ne kadar? 10 milyon euro mu? İşte, detaylar…

YUNUS AKGÜN HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya paylaşımında:

"Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Leicester, Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma ile kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Zorunlu satın alma maddesi: 10M Euro" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Doğum: 7 Temmuz 2000 (23 yıl yaşında), Küçükçekmece, Türkiye

Şu andaki takımları: Galatasaray (#11 / Forvet), Türkiye Millî Futbol Takımı (Forvet)

Boy: 1,73 m

Yunus Akgün (d. 7 Temmuz 2000, İstanbul) sağ kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.[2] Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı.[3] 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.