PFDK, hakaret içeren paylaşımı nedeniyle Yunus Akgün'e 117 bin lira ceza verildiğini açıkladı. Yunus, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyecek. Peki, Yunus Akgün ceza aldı mı?

YUNUS AKGÜN CEZA ALDI MI?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdi. Kurul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK

Bu kararla birlikte herhangi bir müsabakadan men cezası almayan Yunus Akgün, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbide sahada olabilecek. İki ezeli rakip arasındaki dev karşılaşma 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

24 yaşındaki futbolcu, Elfsborg maçının ardından PFDK sevkiyle ilgili, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü" demişti.

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 9'u ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda lig ve Avrupa'da bu sezon toplam 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 3 maçta da gol atmayı başardı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.