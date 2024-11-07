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Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?

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Süper Lig devi Galatasaray'daki başarılı performansıyla göz dolduran ve adından söz ettiren Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarında olduğu yazıldı. Peki, Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Barcelona'nın radarına girdiği belirtildi. Galatasaray'ın maçlarını takip ederek Akgün'ün performansını değerlendirecek olan Barcelona'nın, devre arasında bir transfer teklifi yapmayı planladığı ifade edildi. Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?

YUNUS AKGÜN BARCELONA'YA MI GİDİYOR?

Katalan medyasında çıkan haberlere göre Barcelona Akgün'e teklif yapacak. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası formayı alan Yunus Akgün, 14 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BARCELONA'NIN TAKİBİNDE

İspanyol devi Barcelona'nın Galatasaray maçlarını takip edeceği ve Yunus Akgün'ün performansına göre devre arasında transfer teklifi yapacağı aktarıldı.

Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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