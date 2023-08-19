Yunusemre Belediyesi'nce bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Peki, Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri izle

Yunusemre Belediyesi'nce bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Manisalılar, 19-20 Ağustos günleri Ortaköy Er Meydanı'nda yapılacak organizasyona davet edildi. Etkinlik zamanının gelmesi ile birlikte Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? sorusu merak edildi. Peki, Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri izle!

YUNTDAĞI YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Geleneksel 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri Bugün saat 10:00'dan itibaren Çanakkale TV, Koza TV Adana, Kanal V, Tek Rumeli TV, Kanal 15 Burdur, Akdenizin Başpehlivanları Facebook, World Türk TV kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yunusemre Belediyesi'nce, Manisa'da ata sporu yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8'incisi gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri bugün gerçekleştiriliyor.