Yunnan Eyaleti Turizmde Güçlü Bir Toparlanma Gerçekleştirdi

Çin'in güneybatısındaki turizm merkezi Yunnan eyaleti, 2023 yılının ilk yarısında turizmde güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi. Eyalet, bu yılın ilk altı ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 539 milyon turist ağırladı. Turizm geliri ise yüzde 22 artışla 693,4 milyar yuan olarak gerçekleşti.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lancang Lahu Özerk İlçesi'ne bağlı Banli köyünde dans eden yerel halk, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

KUNMİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki turizm merkezi Yunnan eyaleti 2023 yılının ilk yarısında turizmde güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi.

Yunnan Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre eyalet bu yılın ilk altı ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 539 milyon turist ağırladı. Eyaletin Ocak-Haziran ayları arasındaki turizm geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 693,4 milyar yuan (yaklaşık 96,5 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Yunnan, aralarında Lijiang Eski Kenti ve Hani pirinç terasları gibi beş UNESCO Dünya Mirası alanının da bulunduğu zengin turizm kaynaklarına sahip. Öte yandan 20'den fazla etnik gruba ev sahipliği yapması Yunnan'ı hem yerli hem de yabancı turistler için büyüleyici bir cazibe merkezi haline getiriyor.