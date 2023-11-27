Yunanlılar Şerbettar köyünde geçmişe yolculuk yaptı

Yunanlı bir grup, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünü ziyaret ederek geçmişte düğünlerin yapıldığı çeşme başında halay çekti. Köydeki tarihi çeşmenin restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Yunanlılar atalarının köyünü ziyaret edip, geçmişte düğünlerin yapıldığı çeşme başında halay çekti

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünü ziyaret eden bir grup Yunan, geçmişte kına ve düğünlerin yapıldığı çeşmeyi ziyaret edip, tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti.

Yunanistan'dan otobüslerle Edirne'ye gelen ziyaretçiler, Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde atalarının geleneklerini yerine getirmek için çeşmeden su içip, çeşme önünde tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik ediyorlar. Köyü ziyaret eden bir grup Yunan, geçmişte kına ve düğünlerin yapıldığı çeşmeyi ziyaret etti. Çeşme başında halay çeken turistler, bol bol fotoğraf da çekindi.

Eski Rum ve Gagavuz köyü olan köyde geçmişte geleneklere göre çeşme başında kına ve düğünlerin yapıldığı belirtildi. 1830'lu yıllarda yapılan ve kültür varlığı olarak tescillenen tarihi çeşmenin 2022 yılında eski haline getirilmesi için Havsa Kaymakamlığınca çalışma başlatılmış ve tarihi çeşmenin rölöve ve restitüsyon projesi tamamlanmıştı.