Yunanistan yangında son durum! Türk köyleri için risk var mı?

Yunanistan'da devam eden orman yangınları hakkında son durum bilgileri araştırılmaktadır. Türk köyleri için olası riskler ve alınan önlemler değerlendiriliyor. Peki, Türk köyleri için risk var mı? Yunanistan yangın son durum ne? İşte detaylar...

Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesinde 3 gündür devam eden yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı. Yunanistan yangınında son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk köyleri için risk var mı merak konusu oldu. Yunanistan'da başlayan yangının sebep olduğu tahribat ve etkilenen bölgeler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, Türk köyleri için risk var mı? Yunanistan yangın son durum ne? Detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN YANGINDA SON DURUM!

Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesinde 3 gündür devam eden yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı. 2 kişinin can verdiği yangınlar halen söndürülemezken, bu köylerde yaşayanlar evlerinden tahliye edildi. Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle alınacak tedbirleri açıkladı. Kikilias, ülke genelinde hakim olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle gelecek 48 saatin kritik olduğunu, dün gece yarısından bu yana 14'ü Meriç'te olmak üzere toplam 53 orman yangınının çıktığını kaydetti. Dedeağaç, Dadia, Eğriboz, Kavala, Viotia ve Gümülcine'deki yangınların büyük olduğuna işaret eden Kikilias, bu bölgede şartların da zor olduğunu ifade etti. Kikilias, toplantıda alınan ve çarşamba sabahına kadar geçerli olması öngörülen kararları sıraladı.

TÜRK KÖYLERİ İÇİN RİSK VAR MI?

Yunanistan'da 3 gündür devam eden ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın; Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Yassıköy, Narlıköy, Susurköy, Kozlu Dere, Çepelli ve Müsellim köylerini etkisi altına aldı. Susurköy de bazı evler yangından zarar gördü. Söz konusu köylerin sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

3 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Batı Trakya'daki Dedeağaç'ta 19 Ağustos Cumartesi günü başlayan orman yangınları üçüncü gününde de devam ederken, Atina'nın 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesi, Kavala, Eğriboz Adası ve Batı Trakya'daki Rodop bölgesinde de bugün çıkan yangınlar kontrol altına alınamadı.

Ulusal Orman Yangınları Gözlem Birimi'nin verilerine göre, Dedeağaç'taki yangının ilk iki gününde 55 bin dönümün üzerinde ormanlık alan yandı. Henüz söndürülemeyen yangının Dedeağaç'ta üç günde kül ettiği alanın 75 bin dönümü aşacağı tahmin ediliyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, Polis Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler ve gönüllülerin işbirliği içinde çalıştıkları yangın söndürme çalışmaları hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle zorlaşıyor. Yangın çıkan bölgelerindeki yerleşim birimleri tedbiren tahliye edilirken, yangın tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.