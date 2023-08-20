Yunanistan yangın son durum nedir ve Yunanistan orman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Yunanistan yangın söndürüldü mü ve Yunanistan'daki yangın nerede çıktığı araştırılıyor. Yunanistan'da devam eden orman yangının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yunanistan yangın söndürüldü mü? Yunanistan'daki yangın nerede çıktı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Yunanistan yangın son durum nedir? Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? Yunanistan'daki yangın nerede çıktı?

Yunanistan'da çıkan yangın söndürüldü mü? Yunanistan'daki yangın nerede çıktı? soruları gündeme geliyor. Yunanistan yangın son durum nedir ve Yunanistan orman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Yunanistan'daki orman yangınlarından dolayı İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatıldı. Yunanistan yangın söndürüldü mü ve Yunanistan yangın nerede çıktı araştırılıyor. Yunanistan yangın son durum nedir? Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? Yunanistan'daki yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

YUNANİSTAN YANGIN SON DURUM NEDİR?

Yunanistan'da devam eden orman yangının Türkiye'ye yaklaşması nedeniyle İpsala Sınır Kapısı kapatıldı. Yangınların etkili olduğu bölgelerde bulunan birçok köy tahliye edildi. Feres- Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi. 12 ev ve 2 kilise hasar görürken birçok köy önlem amacıyla boşaltıldı.

YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Batı Trakya'nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın bölgede yayılmaya devam ederken, İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kapatıldı. İpsala Kaymakamı ve İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Ömer Sevgili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Yunanistan'daki yangınlardan dolayı İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı tüm yollar trafiğe kapatılmıştır. Bundan dolayı İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mağduriyetin yaşanmaması için Kapıkule Sınır Kapısının tercih edilmesi önem arz etmektedir" dedi. Yunanistan'ın Dedeağaç'a bağlı Doriskos, Manastiraki,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edildi. Dedeağaç Belediyesi'nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler başladı. Dedeağaç'ta dün başlayan yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görürken bir çok köy önlem amacıyla boşaltıldı.

Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos'a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edildi. Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne'nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı. Yunanistan Yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina'dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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