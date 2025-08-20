Yunanistan, tarihi ve turistik cazibesiyle her yıl binlerce Türk ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak, seyahatinizi planlamadan önce Yunanistan'a girişte vize gerekip gerekmediğini ve vize başvurusu için hangi belgelerin hazırlanması gerektiğini bilmek oldukça önemli. Bu yazımızda, Yunanistan vizesi hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt verecek ve vize sürecinde işinizi kolaylaştıracak önemli bilgiler haberin devamında yer alıyor. Yunanistan vize istiyor mu? Yunanistan vizesi için gerekli evraklar neler?

YUNANİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Yunanistan'a girişte vize talep edilmektedir. Bordo pasaport (umuma mahsus) sahipleri, turistik veya kısa süreli seyahatlerinde Schengen vizesi almak zorundadır. Ancak, Rodos, Midilli, Kos, Samos, Sakız ve Meis gibi Yunan adalarına yapılan seyahatlerde kapıda vize uygulaması geçerlidir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ise 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaf tutulmaktadır.

YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yunanistan vizesi için başvuru yapmadan önce mutlaka randevu alınması gerekmektedir. Kısa süreli vize başvuruları genellikle vize danışma merkezleri veya yetkili turizm acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, uzun süreli vizeler için başvurular doğrudan şahsen yapılmalıdır. Randevular, Kosmos Vize Hizmetleri ya da VFS Global gibi yetkili vize merkezlerinden alınabilmektedir. Çalışma, eğitim veya aile birleşimi gibi sebeplerle Yunanistan'da 90 günden fazla kalacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, D tipi uzun süreli vize başvurularını doğrudan Yunanistan Konsolosluğu veya Büyükelçiliği'ne yapmalıdır. Başvuru sürecine başlamadan önce, güncel prosedür ve gerekli belgeler hakkında kesin bilgi almak için ilgili konsolosluk ile iletişime geçmek önemlidir.

YUNANİSTAN VİZESİ NASIL ALINIR?

"Yunanistan vize randevusu nasıl alınır?" sorusuna yanıt arayanlar için ilk adım, seyahat amacının netleştirilmesidir. Çünkü kısa süreli (90 güne kadar) ziyaretler için C tipi yani Schengen vizesi, uzun süreli (90 günden fazla) konaklamalar için ise D tipi ulusal vize başvurusunda bulunulması gerekir. Turistik, ticari veya aile ziyareti gibi kısa süreli seyahatlerde başvurular, Kosmos Vize veya VFS Global gibi yetkili danışmanlık merkezleri aracılığıyla alınan randevularla yapılabilir. Uzun süreli vizelerde ise başvuru süreci doğrudan Yunanistan'ın konsolosluk ve büyükelçilikleri üzerinden, şahsen gerçekleştirilmelidir.

Vize başvurusu için gerekli evraklar hazırlandıktan sonra, ikamet edilen bölgeye göre Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliği'ne, İstanbul, İzmir veya Edirne'deki Yunanistan Konsolosluklarına başvuruda bulunmak mümkündür. Hangi konsolosluğa başvurulacağı, ikamet edilen ile göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bazı durumlarda yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden de süreç yürütülebilir.

"Schengen vizesi nasıl alınır?" ya da "Vize başvurusu sırasında nelere dikkat edilmeli?" gibi soruların yanıtlarını arıyorsan, rehberimizin devamında tüm detaylara ulaşabilirsin.

YUNANİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Yunanistan'a yapılacak vize başvurularında ödenecek ücretler, başvurulan vize türüne göre farklılık göstermektedir. Kısa süreli Schengen (C tipi) vizeleri ile uzun süreli ulusal (D tipi) vizeler için ayrı ücretlendirme uygulanır. Schengen vizesi başvurularında hem vize harcı hem de hizmet bedeli, yetkili aracı kurumlar olan Kosmos Vize Hizmetleri veya VFS Global üzerinden ödenmektedir. Eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi uzun süreli vize başvurularında ise vize ücreti doğrudan Yunanistan Konsolosluğu'nun belirlediği banka hesabına yatırılır. Kosmos Vize'nin 2025 yılı itibarıyla güncel verilerine göre, Yunanistan Schengen vizesi için belirlenen başvuru ücreti 90 Euro'dur. Bu tutara ek olarak 1.250 TL hizmet bedeli alınmaktadır. Ancak ücretlerde dönemsel değişiklikler olabileceği için başvuru yapmadan önce güncel fiyat bilgisinin ilgili kurumdan teyit edilmesi önerilir.

2025 GÜNCEL YUNANİSTAN VİZE ÜCRETLERİ:

Schengen (C tipi) vize ücreti: 90 Euro

Transit vize ücreti: 90 Euro

Ulusal (D tipi) vize ücreti: 180 Euro

0–12 yaş arası çocuklar için Schengen vizesi: Ücretsiz

Kosmos hizmet bedeli: 1.250 TL

Bu ücretler yalnızca başvuru süreci için geçerli olup, ek belge talepleri ya da tercüme gibi ek hizmetler ayrıca ücretlendirilir. Başvuru öncesi tüm masrafların netleştirilmesi için resmi kurumların web sitelerinden bilgi alınması tavsiye edilir.