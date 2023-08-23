Yunanistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Bangkok'da, Bangkok Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Yunanistan - Türkiye maçı son zamanlarda sporseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalar arasında yerini alıyor. 23 Ağustos'da oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

YUNANİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

23 Ağustos'da oynanacak olan Yunanistan - Türkiye Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı saat 18:00'da başlayacak. Heyecanla beklenen Yunanistan - Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

YUNANİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNANACAK?

18:00'da başlayacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yunanistan ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı, Düsseldorf'da, Castello Düsseldorf Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.