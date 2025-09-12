Yunanistan Türkiye basketbol maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Yunanistan Türkiye canlı skor!

Yunanistan Türkiye kaç kaç? Yunanistan Türkiye canlı maç anlatımı ve Yunanistan Türkiye kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

Yunanistan Türkiye basketbol maçı 68-94 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Yunanistan Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan Türkiye maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

YUNANİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Yunanistan Türkiye maçı Riga'da, Xiaomi Arena Stadyumu'nda oynanacak.