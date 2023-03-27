Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Gündem Haberleri

Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yunanistan - Litvanya maçı oldu. Peki, Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Yunanistan - Litvanya maçı ne zaman başlayacak? Yunanistan - Litvanya maçının özeti nerede yayınlanır? Yunanistan - Litvanya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük, deprem bölgesini formasına işlediFatih Karagümrük, deprem bölgesini formasına işledi
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Bursaspor'da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildiBursaspor'da takımın başına başına Özer Hurmacı getirildi
Yunanistan - Litvanya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Yunanistan - Litvanya hazırlık maçı TV'de yok mu, nereden izlenir?Yunanistan - Litvanya maçının yayını yok mu, neden yok, hangi kanalda? Yunanistan - Litvanya hazırlık maçı TV'de yok mu, nereden izlenir?

Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yunanistan - Litvanya maçı olacak. Peki, Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Yunanistan - Litvanya Hazırlık maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 19:00 'da başlayacak.

Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.

Maç, Atina'da, Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title