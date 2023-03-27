Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Hazırlık maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yunanistan - Litvanya maçı oldu. Peki, Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Yunanistan - Litvanya maçı ne zaman başlayacak? Yunanistan - Litvanya maçının özeti nerede yayınlanır? Yunanistan - Litvanya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Yunanistan - Litvanya maçı olacak. Peki, Yunanistan - Litvanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 27 Mart Yunanistan - Litvanya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Yunanistan - Litvanya Hazırlık maçı 27 Mart 2023 Pazartesi günü yani bugün saat 19:00 'da başlayacak.
Maçın Türkiye televizyonlarında yayını bulunmuyor.
Maç, Atina'da, Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.